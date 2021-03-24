В Екатеринбурге на администрации могут открыть для экскурсий башню с часами

Алексей Орлов спросил горожан на своей странице в Instagram, будет ли им интересно посетить башню с часами на администрации Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Алексей Орлов спросил горожан на своей странице в Instagram, будет ли им интересно посетить башню с часами на администрации Екатеринбурга.

- Главные часы Екатеринбурга - самые большие на Урале. Может быть пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии? Было бы вам интересно побывать в сердце администрации и взглянуть на город с высоты? – написал глава города.

Алексей Орлов решил спросить горожан про экскурсии на башню, предлагая варианты зданий для изображения на купюре номиналом 5 000 рублей. Глава города рассказал, что сам видит на новой банкноте если не администрацию, то, например гостиницу «Исеть», Дом Севастьянова или здание Уральского федерального университета. Также Алексей Орлов предложил горожанам самим подумать и написать, какой из десятков знаковых объектов нашего города мог бы попасть на новую банкноту.