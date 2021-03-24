Мост на Блюхера перекроют на четыре месяца

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В Екатеринбурге полностью перекроют движение автомобилей по мосту на Блюхера. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, проезжую часть закроют с 1 мая по 31 августа. Ремонт начнется как только растает снег.

Автомобилистам придется искать пути объезда, в частности это можно будет сделать по улице Малышева, а также Шефской, Норильской и Фронтовых бригад.

На ремонт дорог в этом году власти города потратят 1,7 миллиардов рублей. В общей сложности обновят 48 участков протяженностью 42 километра