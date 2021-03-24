В Екатеринбурге выставили на продажу ТРК «Комсомолл»

Торгово-развлекательный комплекс, выставленный на продажу, открылся в 2010 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Комсомолл» на Дублере Сибирского тракта, 2 в Екатеринбурге. Здание вместе с магазинами и парковкой на 1 600 мест продают за 1,44 миллиарда рублей. Общая площадь четырехэтажного помещения – больше 68 тысяч квадратных метров.

Торгово-развлекательный комплекс открылся в 2010 году. В объявлении указано, что в здании сделан дизайнерский ремонт, установлены современные прозрачные лифты и эскалаторы.

- Расположен на оживленном дублере Сибирского тракта, между микрорайонами ЖБИ, Синие камни и Втузгородок. Численность населения в зоне ТРК - 470 000 человек, - сообщает продавец.

Под аренду в здании «Комсомола» отведено 44,8 тысячи квадратных метра. Среди арендаторов - Детский мир, М.видео, Книжный лабиринт, Поль Бейкири, INCITY, SUBWAY, Мои документы, кинотеатр Континент-Синема, фитнес Powerhouse Gym и другие.