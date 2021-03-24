В Екатеринбурге министр образования вместе с родителями сдал ЕГЭ

Фото: ИА "Уральский меридиан"

В среду, 24 марта, родители школьников в Екатеринбурге вместе с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым приняли участие в акции «День сдачи ЕГЭ с родителями». Цель мероприятия – помочь выпускникам и родителям узнать, как сдается экзамен.

Участники эксперимента проверили свои знания по русскому языку, который в 2021 году является единственный обязательным предметом для сдачи. На сдачу экзамена взрослыми участникам дали не 3-4 часа, как выпускникам, а значительно меньше времени. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Задания не показались мне сложными. Думаю, что родители со мной согласятся, - говорит Юрий Биктуганов.