Что такое антикоррупционная оговорка: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района

Публикуем разъяснения надзорного ведомства Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С целью реализации вышеуказанных требований законодательства Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 г.

Реализация мер по предупреждению коррупции существенно снижает риски применения в отношении организации мер административной и уголовно-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Профилактика коррупции при выборе деловых партнеров и контрагентов, при выстраивании отношений с ними снижает вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия посредников и партнеров.

Деятельность по предупреждению коррупции в организации должна носить системный и последовательный характер. Для этого рекомендуется, прежде всего, разработать и принять локальные акты организации по вопросам противодействия коррупции. Виды и содержание локальных актов конкретной организации определяется особенностями деятельности организации.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Как способ реализации меры по разработке и внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, может являться включение в гражданско-правовой договор, заключаемый организацией, антикоррупционной оговорки.

Антикоррупционная оговорка - это условие, которое включается в гражданско-правовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных действий при его исполнении, например, коммерческого подкупа. Антикоррупционная оговорка направлена на то, чтобы стороны договора понимали, что совершение коррупционных правонарушений недопустимо, и были готовы принимать разумные меры по недопущению их совершения