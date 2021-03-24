В Екатеринбурге родители протестировали систему записи детей в первые классы

Все заполненные накануне в тестовом режиме заявления будут аннулированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на портале Госуслуг накануне запустили тестовую запись детей в первые классы. За четыре часа родители отправили 10 858 тысяч заявлений. В мэрии, правда, отметили, что некоторые из них повторялись – уникальных заявлений было зарегистрировано немного меньше - 7 070.

Заявления принимались с 18:00 до 22:00. Первые часы в некоторых случаях у родителей не срабатывала кнопка записи. Об этом мамы и папы сообщали на на электронную почту1klass@ekadm.ru и по номеру горячей линии 8-800-100-70-10.

- Информация будет проанализирована техническими специалистами и позволит к моменту начала реальной записи внести необходимые дополнительные настройки в технический процесс, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что все заполненные накануне в тестовом режиме заявления будут аннулированы перед стартом реальной записи первоклассников. В 2021 году первый этап подачи заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня. Второй - с 6 июля по 5 сентября.