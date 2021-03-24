В Екатеринбурге временно запретят парковаться на улице Большакова

Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за уборки снега временно запретят парковаться на улице Большакова. На дороге установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Также будет указан диапазон времени работ. Вывозить осадки с Большакова коммунальщики будут сегодня, 24 марта.

- Коммунальные службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Автомобили, мешающие коммунальным службам, будут эвакуированы.