На Урале мужчина, находящийся в бегах после пьяного ДТП, убил прохожего

Отбывать наказание Лебедкин будет в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском городском суде огласили приговор 30-летнему местному жителю Вячеславу Лебедкину. За убийство прохожего мужчину осудили на 10 лет 10 месяцев лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также там отметили, что во время судебного разбирательства выяснилось, что Вячеслав Лебедкин, находился в розыске за уклонение от уголовного наказания. Ранее он устроил пьяное ДТП с пострадавшими. Но в июле 2020 года он вернулся в родной Березовский.

- После возвращения в город он на протяжении пяти дней, находясь в районе коллективных садов, расположенных рядом с автодорогой «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Лебедкин вступил в конфликт с проходившим мимо него ранее не знакомым потерпевшим, после чего начал его бить кулаками, а затем бросил в кусты и заколол ножом, - рассказали в прокуратуре.

На суде в качестве доказательства показали запись с видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля, где был запечатлен момент убийства. Вячеслав Лебедкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.