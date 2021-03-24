В Свердловской области самую высокую зарплату получают специалисты в сфере информации и связи

В Свердловскстате рассказали какую зарплату свердловчане получили в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал обновленную информацию по среднемесячной зарплате работников различных сфер деятельности. Согласно данным ведомства, средняя зарплата свердловчан в январе 2021 года выросла на 4%. В среднем за январь жители региона заработали 42 947 рублей.

Также из данных Свердловскстата следует, что самую высокую зарплату по итогам первого месяца года получили специалисты в сфере информации и связи - 76,3 тысячи рублей. За год она выросла на 22%. Самые низкие зарплаты - у работников гостиниц и общепита. В январе средняя зарплата в этой сфере составила 25,3 тысячи рублей. При этом за год она выросла на 4,8%.