В селе под Нижним Тагилом на ремонт дорог потратят 4,5 миллиона рублей

На ремонт дороги выделят месяц времени и 4,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом в 2021 году 4,5 миллиона рублей потратят на ремонт улицы Спортивная. Об этом пишет портал TagilCity.

На проезжей и тротуарной части заменят щебень, асфальт, а также оборудуют подъезд в Детсаду №1, который расположен на этой улице.

Работы проведут в срок с 1 июня по 1 июля этого года. Одним из условий контракта является соблюдение чистоты на участках, расположенных рядом с ремонтируемой дорогой.

Деньги выделят из бюджета по программе развития сети дорог в Горноуральском городском округе. Срок действия этой программы истекает в 2021 году.