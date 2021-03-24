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Общество24 марта 2021 9:37

Когда завершится отопительный сезон 2021 в Екатеринбурге

Дату опубликовала Единая дежурно-диспетчерская служба
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Батареи в Екатеринбурге начнут отключать 13 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон. Согласно графику, отключать батареи жителям столицы Урала будут с 13 по 17 мая. Однако дату могут скорректировать в зависимости от погоды.

Также в Единой дежурно-диспетчерской службе опубликовали график опрессовок. В этом году гидравлические испытания пройдут в четыре этапа.

Первый начнется сразу после окончания отопительного сезона. Второй - с 8 по 11 июня.Третий – с 20 по 23 июля. Последние опрессовки запланированы на 10-13 августа.