Когда завершится отопительный сезон 2021 в Екатеринбурге

Батареи в Екатеринбурге начнут отключать 13 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон. Согласно графику, отключать батареи жителям столицы Урала будут с 13 по 17 мая. Однако дату могут скорректировать в зависимости от погоды.

Также в Единой дежурно-диспетчерской службе опубликовали график опрессовок. В этом году гидравлические испытания пройдут в четыре этапа.

Первый начнется сразу после окончания отопительного сезона. Второй - с 8 по 11 июня.Третий – с 20 по 23 июля. Последние опрессовки запланированы на 10-13 августа.