Мобильный интернет МТС поможет дачникам и фермерам в работе и отдыхе

За зимний период МТС реализовала масштабный проект по строительству и модернизации базовых станций в малых городах и сёлах Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МТС» сообщает о запуске новых базовых станций в Свердловской области. Модернизация сети поможет большему числу свердловчан использовать грядущий летний сезон для удалённой работы в сельской местности, или опробовать новые аграрные технологии, основанные на интернете вещей.

За зимний период 2020-2021 гг. МТС реализовала масштабный проект по строительству и модернизации базовых станций, работающих в сетях 2G, 3G, 4G и Nb-IoT в малых городах, сёлах и на автодорогах Свердловской области. В частности, было значительно улучшено покрытие сетью 3G автодороги «Алапаевск-Махнёво» на участке от Алапаевска до Верхней Синячихи, автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе п. Ачит и покрытие 4G в районе пгт. Дружинино.

Впервые мобильный интернет 4G стал доступен жителям посёлков Трактовский, Поляна и Лечебный Сысертского района, посёлка Красноглинный Серовского района, села Никольское Камышловского района, села Сладковское Слободо-Туринского района, села Ленёвское Режевского района и работникам ПАО ВСМПО-Ависма, отдыхающим в профилактории «Тирус» под Верхней Салдой. Также сеть нового поколения появилась на территории садовых участков в СНТ «Марс», «Лесной» и «Исеть» в Екатеринбурге, а также в отдельных районах двух десятков городов Свердловской области.

- Самые «разговорчивые» абоненты и самые активные потребители мобильного интернет-трафика живут не в больших городах, а в сельской местности. Наиболее отчётливо эта тенденция проявилась летом 2020 года, года десятки тысяч горожан устремились в сады и на дачи, используя такую возможность для удалённой работы. Готовясь к очередному дачному сезону, МТС ускорила строительство новых базовых станций и модернизацию уже действующих площадок в районах Свердловской области. Вместе со стандартом связи 4G в сельскую местность приходит и сеть Nb-IoT, позволяющая использовать «умные устройства» в сельскохозяйственном производстве. Полив, искусственная подсветка и подогрев теплиц, работа водогрейных котлов, отпугивающие вредителей электронные устройства, датчики контроля температуры и влажности почвы, охрана и пожарная безопасность сельхозпостроек – всем этим теперь можно управлять с помощью мобильного интернета, - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.