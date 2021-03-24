Приставы за долги арестовали машину, загородный дом и парковочное место екатеринбуржца

Мужчина до последнего не хотел отдавать свою машину и убеждал приставов, что она в ремонте Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги машину Hyundai Elantra, загородный дом и парковочное место мужчины. Кроме того им пришлось запретить должнику производить какие-либо регистрационные действия с квартирой и выезжать за пределы страны. Все потому, что екатеринбуржец не платил налоги и задолжал деньги физлицу. Всего он накопил задолженность в 6,5 миллионов рублей.

- Ввиду того, что должник после принудительных мер так и не приступил к погашению задолженности, данное имущество передано на оценку в специализированную организацию для дальнейшей реализации его на торгах в ТУ Росимущества, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что должник до последнего скрывал от приставов свою машину. Он убеждал их, что она находится в ремонте. Однако судебный пристав обнаружил автомобиль на парковке у офиса службы такси в центре города. Судебный пристав выяснил в организации, что за рулем машины ездит не ее владелец, а мужчина, взявший Hyundai Elantra на время у хозяина, чтобы подработать в такси.