В Свердловской области работникам культуры в среднем предлагают зарплату в 40 тысяч рублей

Наиболее востребованными специалистами стали дизайнеры, фотографы, а также работники индустрии моды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Дня работника культуры аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru изучили резюме и вакансии этих специалистов в Свердловской области. По их данным, с начала года в регионе было открыто около 700 предложений о работе в сфере культуры.

Наиболее востребованными специалистами стали дизайнеры, фотографы, а также работники индустрии моды. При этом в резюме чаще всего встречаются те же дизайнеры и фотографы. Специалисты отметили, что на одну вакансию в сфере культуры приходится около четырех резюме.

Согласно исследованию средняя предлагаемая работодателями зарплата в этой сфере составила 40 тысяч рублей. Но работники культуры во время поиска работы в основном рассчитывают на меньшую сумму - средняя ожидаемая зарплата, которую указывают специалисты в анкетах, составляет 35 тысяч рублей.