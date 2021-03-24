Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют 11 мая

Знаки и информационные щиты рабочие начнут устанавливать 5 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют для автомобилистов 11 мая. Об этом сообщила компания ООО «Уралстроймонтаж», которая займется ремонтов путепровода.

- С 5 апреля специалисты нашей компании начнут расставлять дорожные знаки и информационные щиты, а так же наносить временную разметку и вырубку деревьев и кустарников в зеленой зоне по улицам Циолковского и Октябрьской Революции, - рассказали в пресс-службе компании.

Кроме самого моста, также 11 мая планируется перекрыть участок улицы Октябрьской Революции от Серова до Циолковского с перекрестками и участок улицы Циолковского от Октябрьской Революции до Индустриальной.

Отметим, что мост на Циолковского связывает промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром. Сейчас он в аварийном состоянии. Для безопасности автомобилистов движение на путепроводе ограничено, при этом им ежедневно пользуются тысячи людей.