В Нижнем Тагиле школьники задержали пьяного парня с наркотиками

Экспертиза установила, что в пакетике парня находилась марихуана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле два 13-летних школьника смогли задержать пьяного мужчину с наркотиками. Инцидент произошел 22 марта в центре города. Подростки гуляли, когда заметили, что неизвестный парень кинул под окно жилого дома пакетик с неизвестным веществом. На просьбу ребят забрать его содержимое, парень отреагировал агрессивно, началась драка. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Оказалось, что школьники посещают занятия в местном патриотическом центре, поэтому в рукопашном бою они смогли остановить дебошира, скрутить его и продержать до приезда полиции. Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом.

Экспертиза установила, что в пакетике парня находилась марихуана, ее веса хватило, чтобы составить протокол об административном правонарушении. В полиции поблагодарили школьников за неравнодушие и помощь сотрудникам правоохранительных органов.