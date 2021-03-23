На Урале территории в зоне паводков обеспечат вакциной от COVID-19 без очереди

По словам губернатора Евгения Куйвашева, начало паводков ожидается в конце апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территории Свердловской области, которые находятся в зоне весенних паводков и рискуют быть отрезанными от «большой земли», обеспечат вакциной «Спутник V» от коронавируса без очереди. Такое решение приняли на брифинге оперативного штаба. Таких населенных пунктов в регионе не так много, число жителей также небольшое, однако все они нуждаются в оперативной помощи. По словам губернатора Евгения Куйвашева, начало паводков ожидается в конце апреля.

- Подтопление жилых домов и объектов жизнеобеспечения не прогнозируется. На случай, если какие-то населенные пункты Среднего Урала окажутся отрезанными, запланировано создание лодочных и паромных переправ, - заявил заместитель главы региона Павел Креков.

Примечательно, что Свердловская область в ближайшее время ожидает сразу несколько партий «Спутника V» — до нескольких десятков тысяч доз.