«На Москву»: УБРиР расширил ипотечные горизонты

За счет расширения географии УБРиР намерен увеличить выдачи ипотеки на 20% уже в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) распространил ипотечную программу еще на 11 городов России. На карте банка появились: Москва, Волгоград, Воронеж, Омск, Барнаул, Кемерово, Курган, Ульяновск, Стерлитамак, Сургут и Нижневартовск.

Расширение программы связано как с общими трендами рынка, так и с ростом интереса к продукту в конкретных регионах. Так по данным ОКБ (Объединенного кредитного бюро) в январе 2021 было оформлено 86 тыс. ипотечных кредитов – на 11% больше, чем годом ранее. Наибольший рост спроса отмечается в Югре (22%), Воронежской области (21%), Алтайском крае (18%), Москве (16%), Волгоградской области (10%).

- В ближайшей перспективе тренд на востребованность ипотеки у населения сохранится. Несмотря на увеличение ЦБ ключевой ставки, существенного роста ставок на рынке мы не ожидаем. К последнему повышению на 0,25 п.п. мы были готовы и пока для наших клиентов ставки по ипотеке останутся такими же привлекательными, - рассказала управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Елена Ботош.

Елена Ботош добавила, что УБРиР выбирал регионы для развития ипотеки, в том числе с учетом условий госпрограммы. «Она будет действовать до 1 июля 2021, а потом по информации от ЦБ, будет изменена: возможно, сохранится в 24 регионах в качестве антикризисной меры. В частности, льготную ипотеку планируют оставить в Курганской, Ульяновской, Омской, Волгоградской областях, на Алтае. Как раз в этих регионах банк усилит свои позиции. Там клиенты смогут оформить ипотеку с господдержкой со ставкой от 5,9% годовых. Мы также предлагаем клиентам рефинансирование - от 7,3% годовых. По другим ипотечным программам ставки начинаются от 7,25% годовых», - пояснила Елена Ботош.

За счет расширения географии УБРиР намерен увеличить выдачи ипотеки на 20% уже в 2021 году.

Отметим, что наибольшим спросом у клиентов УБРиР пользуется ипотека на готовое жилье на первичном и вторичном рынках – 75% от всего количества оформленных сделок. 15% приходится на рефинансирование, 8% - на приобретение жилья на этапе строительства, 2% - кредит под залог недвижимости.

УБРиР начал выдавать ипотеку в домашнем регионе в марте 2017 года. Сегодня - уже в 24 городах России. Подробнее ознакомиться с условиями ипотечной программы можно на сайте www.ubrr.ru/