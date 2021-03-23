В Екатеринбурге выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области зафиксировали 30201 случай ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю в городе зарегистрировали 15430 новых случаев, это выше эпидемиологического на 7,9%, а также больше показателей прошлых семи дней на 3,7%. В Свердловской области зафиксировали 30201 случай, это ниже уровня эпидпорога на 20,6%.

- Наиболее неблагополучными по заболеваемости ОРВИ считаются ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Богданович. Здесь показатели выше среднего областного значения в 1,5 раза и больше, - сообщают в пресс-службе роспотребнадзора по Свердловской области.

Также в регионе зарегистрировано 1430 случаев внебольничной пневмонии, что выше уровня прошлой недели на 13,9 %. Больше всего заболевших в Нижней Салде, Краснотурьинске, Карпинске.