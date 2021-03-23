В Свердловской области к концу марта могут отменить режим самоизоляции для пожилых людей

Данной категории граждан настоятельно рекомендуют поставить прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловский области могут снять режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, главным условием для этого станет наличие антител. Также данной категории граждан настоятельно рекомендуют поставить прививку от коронавируса, чтобы вернуться на работу или же просто свободно передвигаться на улице.

- Сейчас мы прорабатываем решение по переводу ограничений, связанных с лицами старших возрастов, в рекомендационный режим. Думаем, что такие меры мы сможем принять в конце этого месяца, - заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге оперативного штаба.

Отмечается, что это решение не принято окончательно.Также Павел Креков подчеркнул, что пожилые люди стали чаще болеть COVID-19.