Нижний Тагил на час оставят без подсветки

На час Драмтеатр погрузят во тьму Фото: Лев ИСТОМИН

Город Нижний Тагил Свердловской области 27 марта с 20:30 до 21:30 присоединится к всемирной акции «Час Земли», чтобы привлечь внимание к разумному потреблению природных ресурсов, включая электроэнергию. Этот флешмоб проводится каждый год в последнюю субботу марта.

Жителям Нижнего Тагила предложат в указанное время на час выключить бытовые электроприборы. Также в центре города на это время исчезнет подсветка на зданиях – на Драмтеатре и двух жилых семиэтажках с другой стороны Театральной площади. Погаснет и подсветка у памятника отцу и сыну Черепановым, а также освещение деревьев в Театральном сквере, пишет издание TagilCity.ru.

Таймеры отключения на объектах специально для этой акции в Нижнем Тагиле уже установили.