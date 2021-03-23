В Екатеринбурге гражданин Эквадора через суд добился восстановления на работу

1 октября 2020 года мужчину уволили по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по решению суда гражданина Эквадора восстановили на работе в медицинском центре «Ситидок Урал». Гражданин Эквадора Анхель Маурисио Борха Гарсия работал в данном учреждении в должности администратора с 2017 года, 1 октября 2020 года его уволили по соглашению сторон, однако через некоторое время он решил восстановиться и заявил, что подписал документ под давлением руководства. Суд встал на сторону мужчины.

С «Ситидок-Урал» взыскана задолженность по заработной плате, средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 60428 рублей 95 копеек, а также компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей 00 копеек, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Решение о восстановлении иностранца в должности подлежит немедленному исполнению, однако работодатель может обжаловать его в течение месяца.