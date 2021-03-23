В Екатеринбурге задержали парня, который ограбил салон сотовой связи с пистолетом

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 18-летнего парня, которого подозревают в серии грабежей салонов сотовой связи. Потерпевшие рассказали, что в офис их фирмы зашел незнакомый молодой человек и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал отдать ему несколько дорогих смартфонов и деньги. В первом случае он хотел разбить стекло витрины выстрелом, однако из обоймы оружия выпал баллон. После этого парень тут же скрылся.

- Через пару минут злоумышленник зашел в соседний торговый зал, где, разбив витрину, ему удалось вынести несколько смартфонов. После полученных сообщений на места преступлений незамедлительно направили следственно-оперативные группы, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Подозреваемого быстро задержали, он признался в совершении этих преступлений, а также в двух кражах. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.