Во Всемирный день борьбы с туберкулезом флюорографию можно будет сделать в центре Екатеринбурга

Завтра сделать флюорографию можно будет в двух мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом жители Екатеринбурга смогут пройти флюорографию в двух передвижных пунктах. Один из них поставят в центре города - возле здания министерства здравоохранения Свердловской области на Вайнера, 34Б. С 09:00 до 14:00 здесь будет функционировать передвижной цифровой малодозовый флюорограф.

Второй мобильный рентгенологический комплекс будет принимать горожан на площадке Центра СПИДа (ул. Ясная, 46) с 8:00 до 18:00. Направление на снимок нужно будет получить в регистратуре.

Также здесь - в Центре СПИДа без записи и ожидания можно будет получить консультацию у трех врачей по любым вопросам, связанным с профилактикой или лечением туберкулёза у людей, живущих с ВИЧ.