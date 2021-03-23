Умер известный уральский врач и ученый Игорь Медвинский

Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге накануне, 22 марта, на 63-м году жизни скоропостижно скончался известный врач, доктор медицинских наук Игорь Медвинский. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Последние годы он работал главным научным сотрудником Центра клинических исследований и апробаций и профессором кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБУ ВПО УГМУ.

- Игорь Давыдович зарекомендовал себя грамотным, высококвалифицированным специалистом и организатором. Добросовестно относился к своим обязанностям, - вспоминают коллеги. - Много времени и внимания уделял работе с молодыми научными сотрудниками и клиническими ординаторами, руководил подготовкой диссертантов. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом в коллективе, всегда был готов прийти на помощь.

Игорь Медвинский награжден грамотой Министерства здравоохранения Свердловской области - за большой вклад в изобретательское движение и Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации - за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

Прощание с Игорем Медвинским состоится 25 марта в Доме прощания «Вознесение».