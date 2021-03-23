В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в ограблении дедушки

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В отделение полиции в Нижнем Тагиле позвонили из травмпункта, куда обратился за помощью 82-летний пенсионер. Пожилой мужчина рассказал, что в подъезде собственного дома на него напал неизвестный - сломал нос и забрал 10 тысяч рублей. На записях с камер наблюдения сотрудники полиции заметили высокого мужчину, который сначала был в том же магазине, что и дедушка, а потом был замечен возле дома пенсионера.

- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого за открытое хищение чужого имущества мужчину, который дал признательные показания, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Так как подозреваемый содержит двух детей, его отправили под домашний арест. За грабеж с применением насилия ему грозит до семи лет лишения свободы.