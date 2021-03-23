На реконструкцию улиц на ВИЗе потратят 2,6 миллиарда рублей

Зеленые насаждения на ВИЗе обновят вместе с дорожным полотном. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге три улицы на ВИЗе готовят к масштабной реконструкции, на которую до конца 2024 года потратят 2 миллиарда 667 миллионов 663 тысячи рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первом этапе масштабные дорожные работы проведут на улицах Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Здесь разберут дорожное полотно, в следующем году уберут зеленые насаждения, переложат коммунальные сети, включая канализацию, газ, тепло и энергоснабжение.

В 2023 году трассу разобьют трамвайной линией, а потом переложат трассу и обновят зеленые насаждения. В 2024 году будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории.