В Свердловской области суд арестовал счета УК «Лазурит» за долг в 12 миллионов

Арест со счетов УК «Лазурит» будет снят только после полного погашения долга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской обалсти Арбитражный суд арестовал счета УК «Лазурит» за долг в 12 миллионов перед энергокомпанией «Т Плюс». Организация семь месяцев - с июня по декабрь прошлого года не платила за электроэнергию. При этом энергетики считают, что руководство управляющей компании делало это намеренно.

- В ходе очередного судебного процесса компания доказала, что должник намеренно не платит за потребленные ресурсы с целью вероятного использования полученных средств от жителей для собственных целей, - рассказали в пресс-службе «Т Плюс».

Арест со счетов УК «Лазурит» будет снят только после полного погашения долга. Энергетики также отметили, что под управлением руководителя «Лазурита» находитя еще восемь управляющих компаний, общий долг энергетикам которых составляет больше 178 миллионов рублей.