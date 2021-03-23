На Урале машина полиции, которая конвоировала наркоторговку, сбила пешехода

"Четырнадцатая" осуществляла сопровождение при конвоировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале под колеса автомобиля полиции угодила 23-летняя девушка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и надколенника.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, авария произошла в момент, когда силовики этапировали из Кировграда женщину, которую подозревают в торговле наркотиками.

Арестованную везли в автозаке марки «Газ», а в качестве машины сопровождения была вазовская «четырнадцатая». За ее рулем находился 28-летний сержант.

Информацию о ДТП прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

- Отделом полиции города Артемовский проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ОВД, произошедшего вечером 22 марта в селе Покровское, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - Предварительно установлено, что на улице Ленина сержант полиции, 1993 года рождения, находясь на службе в форменном обмундировании и управляя автомашиной «ВАЗ-2114», совершил наезд на пешехода, местную жительницу 1998 года рождения, шедшую по обочине дороги во встречном направлении при недостаточном освещении.

Валерий Горелых уточнил, что девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу города Артемовский для оказания необходимой помощи.

- Сотрудник, о котором идет речь, освидетельствован, алкоголь в его крови не обнаружен. По итогам проверки будет принято соответствующее решение, - отметил полковник Горелых.