Александр Высокинский временно будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области

Две недели Александр Высокинский будет заменять Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый замглавы региона Александр Высокинский с завтрашнего дня будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Полномочия губернатора Александр Высокинский будет исполнять временно - до седьмого апреля, пока Евгений Куйвашев будет в отпуске. Отметим, что экс-мэр Екатеринбурга является единственным первым заместителем главы региона. На эту должность его назначили в конце января 20021 года.

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