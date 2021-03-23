В Екатеринбурге репетиции к параду Победы начнутся с 6 апреля

Репетиции парада начнутся с 6 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали готовится к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уже через две недели в городе начнут проходить репетиции к параду войск, которые продлятся до 9 мая. На время репетиций сотрудники ГИБДД будут временно перекрывать часть улиц, чтобы военные могли проехать.

-Обращаем внимание автомобилистов, что на период закрытия движения транспорта будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменен режим работы светофорных объектов,- предупредили в пресс-службе мэрии.

Репетиции пройдут 6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля 2021 года.

Фото: скриншот

Движение для транспорта будут перекрывать и по ходу следования колонны военной техники. Также с 21 апреля на ночь начнут закрывать парковку на площади 1905 года.