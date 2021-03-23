Свердловчанин попал под уголовку из-за наркотического чешского чая

До суда он будет на свободе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Реже завели уголовное дело на 40-летнего мужчину, который заказал себе из Чехии целый набор чая с содержанием канабиса. Мужчину задержали, когда он получал посылку на почте.

- У гражданина Сорокина при себе было шесть банок разных видов чая, все с содержанием марихуаны. Вина подтверждается признательными показаниями и изъятыми вещественными доказательствами. До суда мужчина будет на свободе, - рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Напомним, что модель из Екатеринбурга оказалась за решеткой после покупки подобного чая в Чехии.