Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия23 марта 2021 10:21

В Верхней Пышме 15-летний мальчик умер от передозировки наркотиками

Прибывшие в школу-интернат врачи констатировали смерть ребенка
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)

Фото: личная страница погибшего в соцсетях

В Верхней Пышме скончался 15-летний воспитанник школы-интерната. Как рассказал «Комсомолке» источник в медицинских кругах, прибывшие фельдшеры констатировали смерть мальчика утром 22 марта.

Полиция уже передала материалы проверки в Следственный комитет.

- Предварительная причина смерти - наркотическое опьянение. Ребенок воспитывался в полной семье и не состоял на учете в ПДН, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что недавно в Новоуральске покончила с собой 16-летняя школьница.

ЧП