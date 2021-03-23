В Верхней Пышме 15-летний мальчик умер от передозировки наркотиками

Фото: личная страница погибшего в соцсетях

В Верхней Пышме скончался 15-летний воспитанник школы-интерната. Как рассказал «Комсомолке» источник в медицинских кругах, прибывшие фельдшеры констатировали смерть мальчика утром 22 марта.

Полиция уже передала материалы проверки в Следственный комитет.

- Предварительная причина смерти - наркотическое опьянение. Ребенок воспитывался в полной семье и не состоял на учете в ПДН, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что недавно в Новоуральске покончила с собой 16-летняя школьница.