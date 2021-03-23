В Нижнем Тагиле проводят конкурс на отлов бродячих собак

Бездомных псов будут отлавливать без причинения им вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на отлов бездомных собак. За контакт администрация готова заплатить из бюджета 2,4 миллиона рублей, заявки принимаются до 30 марта, а выполнить условия договора нужно будет до 31 июля 2021 года.

Отлов животных нужно проводить гуманным способом в течение трех дней с момента получения заявки. В приоритете – отлов агрессивных и больных животных, которые находятся в общественных местах и представляют угрозу для людей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Во время отлова нельзя применять средства, которые могут ранить или убить животное. Также запрещено отлавливать уже стерилизованных животных, если они не агрессивные и не болеют.