Свердловская магистраль повысила участковую скорость движения грузовых поездов на 1,2% с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

В январе – феврале 2021 года средняя участковая скорость движения грузовых поездов на Свердловской магистрали выросла к аналогичному периоду прошлого года на 1,2% и составила 42,4 км/ч. На улучшение показателя повлияло совершенствование технологий перевозочного процесса и оптимизация режимов ведения поездов.

Так, на СвЖД совершенствуется технология «пакетного» пропуска поездов, когда несколько грузовых составов следуют по участку друг за другом с определенными интервалами. В каждом конкретном случае определяется оптимальное количество поездов в «пакете» и динамика их следования. При этом выполняется комплекс мероприятий для минимизации задержек поездопотоков на подходах к железнодорожным узлам.

Чтобы сократить время занятости станционных путей, оптимизируются процедуры коммерческого и технического осмотра вагонов и поездов (выявление и устранение неисправностей подвижного состава, проверка сохранности перевозимых грузов и т.д.).

Повышать участковую скорость помогают также системы автоведения и информирования машинистов, которыми оборудованы современные электровозы. Автоматика позволяет вести поезд в оптимальном режиме, выполнять график движения, экономить электроэнергию. В систему заложены актуальные данные о расписании, особых условиях пропуска, объемах движения и др. Другой специализированный комплекс дает возможность анализировать основные параметры уже исполненных поездок и вносить необходимые коррективы в действия локомотивных бригад.

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Участковая скорость – средняя скорость движения грузового поезда по участку железной дороги с учетом времени стоянок на промежуточных станциях (например, чтобы пропустить пассажирские поезда), разгона, замедления и задержки состава на перегонах. Участковая скорость является одним из показателей графика движения поездов и его выполнения, а также эффективности организации перевозочного процесса в целом.