Корпорация развития Среднего Урала подала в суд на госпиталь имени Тетюхина

КРСУ требует от госпиталя выплатить проценты по займу, выданному в 2013 году на строительство госпиталя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) направила иск в суд против Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, КРСУ требует с госпиталя чуть больше 89 миллионов рублей.

Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, КРСУ требует от госпиталя выплатить проценты по займу, выданному в 2013 году на строительство госпиталя. Первое заседание по делу назначено на 2 апреля 2021 года.

Напомним, что недавно врачи госпиталя имени Тетюхина написали открытое письмо губернатору Свердловской области. В нем они пожаловались, что их медучреждение осталось без государственной поддержки, хотя в 2019 году Евгений Куйвашев поручал правительству региона обеспечить больнице госзаказы. Из-за отсутствия квот люди годами ждут операции.