Инспекторы ГИБДД будут эвакуировать машины, мешающие работе коммунальщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ГИБДД будет эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Об этом предупредили в администрации города. Водителей попросили не парковать машины вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» трех улиц, где сегодня, 23 марта, будут работать коммунальщики.

- Коммунальщики при содействии экипажей ГИБДД вывезут зимние осадки с дублера улицы Павла Шаманова, а также приступят к вывозу снежных масс с улиц Тверитина и Латвийской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там напомнили, что перед тем, как начать вывоз снега, на участках дорог, где будет проходить уборка, установят временные знаки «Стоянка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор» с указанием времени работ.