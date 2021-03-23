Свердловчанка отсудила у больницы 170 тысяч рублей за неправильный диагноз

Женщине пришлось оплачивать операцию из своего кармана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Талицы отсудила 170 тысяч рублей у городской больницы за неверный диагноз. В начале 2019 года женщина обратилась к врачам из-за болей в руке. Врач диагностировал ушиб и растяжение связок, а на следующий день хирург подтвердил его. Свердловчанке выписали больничный, но за месяц боли так и не прошли.

- Спустя два месяца Татьяна решила самостоятельно обследоваться в Тюменской областной больнице, поскольку рука продолжала болеть. В заключении, выданном женщине тюменскими врачами, было указано на признаки перелома, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Позже женщину прооперировали в Екатеринбурге. За все время она потратила на разъезды и лечение 148 тысяч рублей. Татьяна подала иск к больнице Талицы, и суд встал на ее сторону.

- Суд взыскал больницы в пользу истца 148 797 рублей в счет возмещения убытков, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей и возмещение расходов на представителя, - отмечают в областном суде.

Выплачивать счет больница не спешила и подала апелляцию. Но Свердловский областной суд оставил решение без изменения.