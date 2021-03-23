На Урале полицейская собака помогла раскрыть кражу бензопилы

Фото: МО МВД России «Новолялинский»

В Новой Ляле полицейские по горячим следам раскрыли кражу бензопилы. Как рассказали в местном отделе МВД, 20 февраля индивидуальный предприниматель заметил пропажу бензопилы из котельной. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Полицейский (кинолог) со служебной собакой выехали на место происшествия для проработки запахового следа человека. Обнюхав запаховый след человека, служебная собака привела сотрудников полиции на улицу Восточная, - рассказывают в МВД.

Фото: МО МВД России «Новолялинский»

Сопоставив показания рабочих котельной, сотрудниками полиции был установлен ранее судимый гражданин. Вскоре бензопила была найдена в снегу у дома гражданина и возвращена владельцу. Вор пояснил, что украл ее, будучи пьяным.

Теперь ему грозит до двух лет колонии.