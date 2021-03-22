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Общество22 марта 2021 22:03

В Екатеринбурге нашли пропавших накануне братьев 8 и 12 лет

Мальчики вовремя не вернулись с прогулки, и родственники забили тревогу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Поисками пропавших занимались добровольцы поисковых отрядов и отдел полиции №12

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли детей, которые пропали накануне. Напомним, двое братьев 8-летний Андрей и 12-летний Алексей вышли на прогулку 22 марта, однако вовремя не вернулись домой. Родственники мальчиков забили тревогу и обратились в полицию. О том, что ребята найдены и вернулись домой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

- Отбой тревоги. Мальчики нашлись. По предварительной информации с ними все в порядке, - коротко ответили в полиции.

Поисками пропавших занимались добровольцы поискового отряда «Прорыв», а также сотрудники отдела полиции № 12 Екатеринбурга.