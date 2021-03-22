Ушли на прогулку и пропали: в Екатеринбурге разыскивают двух братьев 8 и 12 лет

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают двух братьев, которые вышли на прогулку 22 марта и не вернулись домой. Родственники написали заявление о пропаже отдел полиции № 12. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение детей.

Старшему брату Алексею Махалову 12 лет. Приметы: рост 146 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза, темно-русые волосы. В момент пропажи он был одет темно-зеленую куртку, черные болоньевые штаны, черную шапку, черный снуд, зимние ботинки темного цвета.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Младшему брату Махалову Андрею 8 лет. Приметы: рост 128 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, русые волосы. В момент пропажи он был одет в серую куртку с черными рукавами и нашивкой тигра на груди, шапку темно-синего цвета с зелеными полосками, черные штаны, серые ботинки с яркими вставками.

Если вы знаете, где могут находиться дети, позвоните по телефону 8(343)356-42-12 либо 102 (02). Также можно связаться с руководителем отряда Натальей по номеру 89000440220.