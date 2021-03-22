Появилась неожиданно: в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов насмерть сбили 9-летнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

22 марта вечером в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель Nissan насмерть сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, ЧП произошло недалеко от дома № 92. Инспекторы ДПС установили, что легковушка двигалась со стороны улицы Индустрии. Школьница от полученных травм скончалась в машине скорой помощи до прибытия в больницу. По предварительной версии ребенок возвращался с прогулки, примечательно, что пешеходный переход находится в шаговой доступности от места аварии.

- Установлено, что машиной управляла 33-летняя женщина с восьмилетним водительским стажем, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекалась. Она пояснила, что двигалась по проспекту Космонавтов примерно со скоростью 50-60 км/ч по среднему ряду, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По словам женщины, ребенок появился неожиданно. Как произошел наезд, водитель не поняла. Пострадавшей она вызвала медиков. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. Также полиция проверит, как проводилось обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге в школе погибшей.