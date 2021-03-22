Известно, что для мужчины это не первая кража велосипеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга задержали серийного угонщика велосипедов. 19 марта мужчина на двухколесном коне пытался покинуть парковку на улице Сахарова. На входе его остановил охранник и спросил, проживает ли парень в этом доме. Это напугало воришку, он в панике бросил велосипед и бросился бежать. Пока он пытался найти выход, администратор нажал тревожную кнопку. В это время преступник уже успел выбить с ноги дверь на магнитном замке и двинулся в сторону ближайшего парка.

- Веловора настигли на акватории пруда, он почти успел перебраться по хрупкому льду на противоположный берег. Тут его окружили сотрудники группы быстрого реагирования и передали стражам правопорядка, - сообщили в пресс-службе Академического района.

Известно, что для мужчины это не первая кража велосипеда. На его счету целых шесть угонов. 5 и 8 марта он выломал дверь в колясочных в домах на проспекте Сахарова и по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина.