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Общество22 марта 2021 19:13

В Екатеринбурге будут судить полицейских, которые обманывали иммигрантов

Сотрудники обещали, что помогут избежать депортации, но своего слова не сдержали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Бывшим полицейским за данное преступление грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух бывших полицейских, которых обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения по предварительному сговору. Инцидент произошел еще в феврале 2020 года. Тогда стажер дежурной части и старший оперативный дежурный решили подзаработать на иммигрантах, которых собирались депортировать за пределы России. Полицейские пообещали им, что смогут договориться, чтобы выдворение из страны можно заменить на штраф. С одного из них они взяли 15 тысяч рублей, но своего слова не сдержали, потому что это не входило в их полномочия.

- Не позволили остаться безнаказанными ныне обвиняемым и уже давно уволенным из органов внутренних дел по отрицательным мотивам горе-сотрудникам полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. А какое конкретно наказание они получат – решит суд, - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

Примечательно, что бывшим полицейским за данное преступление грозит до шести лет лишения свободы.