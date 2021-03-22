В Екатеринбурге будут судить полицейских, которые обманывали иммигрантов

Бывшим полицейским за данное преступление грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух бывших полицейских, которых обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения по предварительному сговору. Инцидент произошел еще в феврале 2020 года. Тогда стажер дежурной части и старший оперативный дежурный решили подзаработать на иммигрантах, которых собирались депортировать за пределы России. Полицейские пообещали им, что смогут договориться, чтобы выдворение из страны можно заменить на штраф. С одного из них они взяли 15 тысяч рублей, но своего слова не сдержали, потому что это не входило в их полномочия.

- Не позволили остаться безнаказанными ныне обвиняемым и уже давно уволенным из органов внутренних дел по отрицательным мотивам горе-сотрудникам полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. А какое конкретно наказание они получат – решит суд, - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

Примечательно, что бывшим полицейским за данное преступление грозит до шести лет лишения свободы.