В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Смотреть и видеть» покажут спектакль «Лилит»

Фото: пресс-служба культурно-выставочного комплекса «Синара Центр»

С 25 марта по 4 апреля в Екатеринбурге будет представлена основная программа фестиваля «Смотреть и Видеть» в пространстве Галереи Синара Арт и Синара центра. Проект уникален тем, что объединяет психологию и искусство с целью раскрытия потенциала личности каждого посетителя фестиваля. Автор проекта – психолог, Анна Панюта объединилась с известными художниками Анастасией Маслаковой и Софьей Грековой-Прохоренко для того, чтобы погрузить зрителя в смысловой и визуальный контекст темы архетипов через выставку «Смотреть и Видеть».

В рамках фестиваля пройдут образовательные события, среди которых творческие мастер-классы и встречи с художниками, ежедневные иммерсивные экскурсии, психологический мастер-класс: «Дуальность: тени и сильные стороны архетипов» и тренинг «Искусство видеть себя» от автора проекта Анны Панюта, лекция о монетизации творчества от продюсера фестиваля Анны Лагуновой.

Так же 31 марта состоится премьерный для Екатеринбурга показ спектакля «Лилит» танцевального проекта «Солянка», ставший лауреатом Национальной Театральной Премии «Золотая Маска» в 2020 году.

В спектакле через образ Лилит авторы осмысляют участь женщины, не желающей смириться с навязанной ей судьбой. Три талантливые создательницы рассматривают два противоположных пути женщины: жертва и стерва. Героиню спектакля в равной степени не устраивают обе возможности – так что же делать?

Ответ на этот вопрос дает целая галерея героинь, далёких от смирения. Воительницы и роковые соблазнительницы, жертвы и убийцы, демоны и карающие ангелы, Жанна Д’Арк, Мерилин Монро, Кармен и ещё десятки живых лиц – каждая уязвима, хрупка, но ни одна не сломлена. Каждая пытается выжить, то споря с миром, то подстраиваясь под его требования, то побеждая, то принимая своих внутренних демонов. Подробности и билеты здесь.