В Екатеринбурге пенсионерка отдала телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

Пенсионерке посоветовали перевести все накопленные деньги на защищенный счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом выманили у пожилой женщины больше 400 тысяч рублей. Накануне пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и спросили, не покупает ли она что-то в магазине бытовой техники, на что получила отрицательный ответ. Сразу после этого звонившие посоветовали срочно перевести все накопленные деньги на защищенный счет, чтобы избежать хищения.

- Престарелая екатеринбурженка согласилась, направилась в отделение банка, сняла деньги со сберегательного счета и по указанию звонившей через банкомат перевела наличные на неизвестные счета, которые ей продиктовали, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Как только пенсионерка перевела все деньги, звонок от «представителя» кредитной организации был прерван. Несколько дней она думала, что с ней свяжутся, но безрезультатно. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.