В Екатеринбурге может появиться аналог Диснейленда

Согласно эскизам, на территории в 94 гектара появятся около 100 различных аттракционов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга обсуждают проект строительства «Уральского Диснейленда», который расположится на территории района «Горнощитский луч». Согласно эскизам, на территории в 94 гектара появятся около 100 различных аттракционов, а также несколько американских горок. Примечательно, что застройщик планирует возвести гостиницу на 900 мест, чтобы посетители парка могли посетить как можно больше развлечений. Также здесь может появиться зона кемпинга, рассчитанная на 600 человек.

Одной из особенностей парка может стать аттракцион «Zipline», который по-другому можно назвать канатной дорогой. Также здесь появятся тематический территория «Уральская ярмарка», веревочные парки, трассы для картинга, выставочные и торговые зоны, огромные залы виртуальных игр, передвижные павильоны.

Планируется, что парк построят в течение 18 лет. Какую сумму на это потратят, пока неизвестно.