В Екатеринбурге осудили парня, жестоко убившего свою соседку

Молодой человек ранее уже был судим Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Екатеринбурге 32-летнего мужчину признали виновным в жестоком убийстве своей пожилой соседки, а также незаконном проникновении в ее жилище. Следствие установили, что инцидент произошел 12 октября 2020 года. Молодой человек, будучи нетрезвым, поссорился со своей женой, на шум прибежала 61-летняя соседка и пыталась защитить супругу дебошира. Примечательно, что раньше у парня уже были конфликты с пожилой женщиной. Он зашел к ней в квартиру и жестоко избил. Однако этого ему показалось мало, он взял в руки нож и нанес как минимум 28 ударов. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

- Сыщики уголовного розыска прибыли на место происшествия по тревожному сообщению зятя пожилой женщины. Разъяренный сосед столь зверски расправился с потерпевшей, что даже видавшие разные жуткие картины сыщики ужаснулись увиденному. В области головы, туловища и конечностей пострадавшей была обнаружена серия колото-резаных ран, - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Примечательно, что молодой человек ранее уже был судим за угрозы убийством, грабежи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По решению Кировского районного суда мужчина проведет в колонии строгого режима 14 лет и 2 месяца.