На Урале женщина избежала наказания за избиение «благодаря» халатности полиции

Теперь в отделе полиции Заречного проходит служебная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном 44-летняя женщина избежала уголовного преследования из-за халатности местных полицейских. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, еще в ноябре 2018 года ранее судимая за убийство гражданка Кузнецова покалечила 59-летнюю женщину.

Но из-за беспечности правоохранителей оставалась безнаказанной. Лишь в конце 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- Установлено, что сведения о результатах административного расследования в ОП № 29 МО МВД «Заречный» отсутствуют, медицинские документы должностными лицами из медицинского учреждения не запрашивались, судебная медицинская экспертиза не назначалась, - отмечает инсайдер «КП». - В соответствии со статьей 78 уголовного кодекса лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Теперь в отделе полиции проходит служебная проверка.