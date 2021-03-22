Каждый третий пассажир электричек на СвЖД использует безналичную оплату билетов

Фото: предоставлено СвЖД

Безналичные способы оплаты набирают популярность среди пассажиров пригородных поездов на СвЖД. Сейчас каждый третий пассажир АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчик на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры) использует банковскую карту при оформлении билета в кассе или приобретает проездной документ онлайн. За январь-февраль 2021 года доля таких пассажиров составила 34% (оформлено 460 тыс. билетов). Годом ранее она держалась на уровне 26%.

В настоящее время все железнодорожные пригородные кассы АО «СПК» (71 пункт продажи на СвЖД) оборудованы POS-терминалами для безналичного расчета. Они позволяют оплатить билет в одно касание с помощью банковской карты или современных гаджетов с технологией NFC (смартфон или смарт-часы).

Перевозчик проводит работу по внедрению безналичной оплаты в пригородных поездах в пути следования. Сейчас в тестовом режиме 20 POS-терминалов функционируют в пригородных поездах, курсирующих на городских маршрутах Екатеринбурга и в направлении Каменска-Уральского. Оформить оплату проезда с их помощью пока можно только при стабильном интернет-соединении. В дальнейшем количество терминалов будет увеличено, а оплата будет доступна и на участках, где нет мобильной связи. Для этого запланирована закупка нового оборудования, разработано специальное программное обеспечение.

Все больше пассажиров предпочитают оформление билетов онлайн: через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам», а также сайт Свердловской пригородной компании. За два месяца этого года таким образом было приобретено 166 тыс. билетов.

Мобильные приложения позволяют пассажиру оперативно оформить электронный билет, квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа, посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда, отправить отзыв о качестве полученных услуг. При посадке в поезд достаточно предъявить контролеру электронный билет на экране мобильного устройства и документ, удостоверяющий личность, на основании которого был оформлен проездной документ. При поездке по льготному билету нужно иметь с собой документы, подтверждающие право на льготу.